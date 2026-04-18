Carabinieri avanzamento di grado per due ufficiali del Comando provinciale

Sabato 18, nella caserma Carmine della Sala a Ferrara, si è svolta una cerimonia ufficiale per la consegna dei nuovi gradi a due ufficiali del Comando provinciale dei carabinieri. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’Arma e si è concentrato sull’avanzamento di grado dei due ufficiali, che hanno recentemente ricevuto la promozione. La cerimonia si è svolta in un clima formale e rispettoso delle procedure ufficiali.

Promozione per due ufficiali del Comando provinciale. Nella mattinata di sabato 18, presso la caserma Carmine della Sala, sede del Comando provinciale dei carabinieri di Ferrara, si è tenuta una cerimonia per la consegna dei nuovi gradi ai due ufficiali dell’Arma estense, che hanno recentemente.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Carabinieri, due nuove promozioni al Comando provinciale di RavennaQuesta mattina, al Comando provinciale dei Carabinieri di Ravenna si è tenuta la cerimonia presieduta dal comandante provinciale, il colonnello... Domizi visita il Comando Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta, in vista del rinnovo del servizio.Il generale di corpo d’armata Claudio Domizi, comandante interregionale carabinieri “Culqualber”, ha visitato il Comando Provinciale dei Carabinieri... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Carabinieri, i comandanti Friolo (Lugo) e Chinnici (Faenza) promossi al grado di maggiore; Promozioni nell’Arma dei Carabinieri: i comandanti Friolo e Averna Chinnici promossi al grado di maggiore; Il comandante della Compagnia carabinieri di Albenga Walter Crescentini promosso al grado di Maggiore; Il maggiore Pietro Laghezza di Legnano promosso Tenente Colonnello. Carabinieri 3 ufficiali promossi a Maggiore, guidano presidi strategici del territorio etneoIl Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania celebra un importante traguardo professionale con la promozione al grado di Maggiore di tre Ufficiali attualmente impegnati in incarichi di comando ... blogsicilia.it Carabinieri, Sarnacchiaro e Feola promossi al grado di MaggioreNovità nell'Arma dei carabinieri di Arezzo. Giovanni Sarnacchiaro, comandante della compagnia di Arezzo, e Carmine Feola, al comando della compagnia di Sansepolcro, sono stati promossi al grado di Mag ... corrierediarezzo.it Contratto di lavoro Carabinieri, USIC: no alla firma senza risorse adeguate https://youtu.be/k-pO4eZ0aa8 Con Antonio Tarallo in questo podcast affrontiamo il tema del rinnovo del contratto di lavoro e facciamo il punto sull’ultima riunione del 16 aprile 2026 facebook #Udine: #Carabinieri smantellano gruppo criminale dedito ai furti in abitazione. Agivano soprattutto nel weekend, approfittando dell’assenza dei proprietari di casa, avendo poi cura di sostituire i veicoli per ogni colpo messo a segno. 5 arresti carabinieri.it x.com