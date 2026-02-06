Domizi visita il Comando Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta in vista del rinnovo del servizio

Il generale di corpo d’armata Claudio Domizi, comandante interregionale dei Carabinieri “Culqualber”, ha fatto visita al Comando Provinciale di Caltanissetta. La pausa serve a preparare il rinnovo del servizio e a fare il punto sulla presenza dei militari nella zona. Domizi ha incontrato i comandanti e ha verificato le esigenze operative in vista dei prossimi mesi.

Il generale di corpo d’armata Claudio Domizi, comandante interregionale carabinieri “Culqualber”, ha visitato il Comando Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta, in vista del rinnovo del servizio. La visita, avvenuta nella mattina del 6 febbraio 2026, è stata un atto simbolico e istituzionale, in un momento in cui la sicurezza pubblica assume un’importanza sempre più rilevante nella provincia siciliana. Il generale, accompagnato da un’ampia delegazione di autorità locali – tra cui il prefetto Licia Donatella Messina, il procuratore generale Fabio d’Anna, il presidente del tribunale Cesare Zucchetto e il procuratore della Salvatore De Luca – è entrato in contatto diretto con il personale e con le strutture operative del Comando Provinciale.🔗 Leggi su Ameve.eu

