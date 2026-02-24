Vincenzo Capuano apre a Rimini | una pizzeria a Marina centro entro l’estate

Vincenzo Capuano apre una nuova pizzeria a Rimini, causando entusiasmo tra gli appassionati di pizza. La decisione deriva dalla crescente richiesta di clienti che cercano gusti autentici e qualità elevata. La pizzeria sorgerà a Marina centro entro la fine dell’estate, arricchendo l’offerta gastronomica locale. La scelta di Rimini risponde anche alla volontà di espandere la sua presenza nel Nord Italia. La nuova apertura si inserisce nel suo percorso di crescita nel settore della ristorazione.

Rimini, 24 febbraio 2026 – Sbarca a Rimini uno dei ‘re’ della pizza. Aprirà in tarda primavera a Marina centro il nuovo locale (sarà il 35esimo) di Vincenzo Capuano, il noto pizzaiolo napoletano cresciuto a Scampia, che in pochi anni ha costruito un vero e proprio impero. Dove sarà la pizzeria Capuano a Rimini Con la sua catena vanta già quasi una trentina di pizzerie in Italia e alcune all’estero, tra cui quelle aperte a Berlino e Amsterdam. Da alcuni giorni fervono i lavori anche in viale Vespucci per il suo nuovo locale: sorgerà al posto dell’ex negozio di Brandina, chiuso alla fine dell’estate 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vincenzo Capuano apre pizzeria a Brescia: “Vi invito a condividere il mio sognoVincenzo Capuano, il noto pizzaiolo napoletano conosciuto come “Capvin”, ha appena aperto la sua prima pizzeria a Brescia.

