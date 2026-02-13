Arrestato il rapper Malacarne per spaccio di droga | aveva con se alcuni grammi di cocaina hashish e 400 euro in contanti In casa trovati ketamina MDMA e ossicodone

Guai per il rapper Emilio Finizio, in arte Malacarne, 44 anni, arrestato ieri, 12 febbraio, dalla Polizia per spaccio di droga a Milano. Durante l’irruzione nella sua abitazione, gli agenti hanno trovato alcuni grammi di cocaina, hashish e 400 euro in contanti, mentre in casa sono stati scoperti anche ketamina, MDMA e ossicodone. La motivazione dell’arresto deriva dal sospetto che l’artista abbia gestito un piccolo traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

Guai per il rapper Emilio Finizio, in arte Malacarne, 44 anni, arrestato ieri, 12 febbraio, dalla Polizia per spaccio di droga a Milano. L’uomo, originario di Sassuolo, (Modena) è stato notato mentre in viale Monza attendeva qualcuno. Poco dopo è arrivata una persona e insieme sono entrati in un portone e ne sono usciti quasi subito per salire su un’auto controllata dagli agenti in via Calabria: il rapper aveva con sé alcuni grammi di cocaina, hashish e 400 euro in contanti. In casa sua, in viale Monza, sono stati trovati ketamina, MDMA, ossicodone e un bilancino di precisione, oltre a 1.500 euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

