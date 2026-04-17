Cameriere cancellava le comande al ristorante di Lecce e intascava i soldi 45enne indagato per furto

Un cameriere di 45 anni è stato messo sotto indagine a Lecce con l’accusa di aver sottratto circa 45.000 euro dal ristorante in cui lavorava. Secondo le indagini, cancellava le comande e tratteneva i contanti dei clienti. La vicenda è stata scoperta durante un controllo interno, che ha portato alla segnalazione delle irregolarità. La Procura ha aperto un fascicolo per furto e accertamenti sono ancora in corso.

Indagato a Maglie, in provincia di Lecce, un cameriere accusato di aver sottratto oltre 45mila euro cancellando comande dal sistema del ristorante. L’indagine, partita da anomalie contabili, ha ricostruito quasi tremila operazioni sospette. Decisive le verifiche della Guardia di Finanza e le immagini interne per scoperchiare un caso singolare. Lecce, le comande sparite dal ristorante Il cameriere indagato Il meccanismo: ordini cancellati e contanti trattenuti I numeri dell’indagine Lecce, le comande sparite dal ristorante L’indagine è nata da semplici anomalie contabili e si è trasformata in un caso giudiziario. A essere coinvolto un cameriere 45enne, impiegato come caposala in un ristorante del centro di Maglie.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Cameriere cancellava le comande al ristorante di Lecce e intascava i soldi, 45enne indagato per furto Notizie correlate Lecce, maitre indagato per un furto da 45mila euro con il trucco delle “comande fantasma”Il maitre accoglieva i clienti, gestiva il servizio e, al momento del conto, incassava i pagamenti in contanti. Caos al ristorante. Lanciano sedia contro il cameriereDurante l’orario di cena, una comitiva di giovanissimi ha cominciato a creare confusione in un ristorante di Porto Recanati, lanciando l’acqua sul... Contenuti di approfondimento Si parla di: Cameriere nel ristorante, cancellava le comande dei clienti e intascava i soldi: indagato per furto. Cameriere cancellava le comande al ristorante di Lecce e intascava i soldi, 45enne indagato per furtoLecce, il cameriere è indagato per furto da 45mila euro: cancellava comande e tratteneva contanti del ristorante. Indagini della Guardia di Finanza ... virgilio.it Cancellava le comande e intascava i contanti: cameriere indagato per furto da 45mila euroUn caposala di un ristorante in Salento è indagato dopo le verifiche su ammanchi fra incassi e magazzino. Avrebbe eliminato ordini dal gestionale e trattenuto i pagamenti in contanti ricevuti dai clie ... italiaatavola.net