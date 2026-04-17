Lecce maitre indagato per un furto da 45mila euro con il trucco delle comande fantasma

A Lecce, un maitre è stato indagato per aver sottratto circa 45mila euro attraverso un sistema di

Il maitre accoglieva i clienti, gestiva il servizio e, al momento del conto, incassava i pagamenti in contanti. Tuttavia, anziché registrare regolarmente la transazione, utilizzava le proprie credenziali per accedere al sistema informatico e cancellare interamente le comande.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Furto di carte Pokemon da 45mila euro in fiera: i ladri si fanno scudo con i bambiniSegrate, 7 febbraio 2026 – Non sono i gioielli i beni più richiesti del momento, sono le carte Pokemon il cui valore nell’ultimo anno si è impennato.

Lavori fantasma con il Superbonus, indagato imprenditore e sequestri per 180mila euroNel mirino della guardia di finanza il titolare di una ditta individuale e amministratore di una società del settore della costruzione di edifici...

Altri aggiornamenti

Si parla di: Accusato di aver intascato i pagamenti dei clienti: indagato maître di sala del ristorante.

Lecce, maitre indagato per un furto da 45mila euro con il trucco delle comande fantasmaIl maitre accoglieva i clienti, gestiva il servizio e, al momento del conto, incassava i pagamenti in contanti ... fanpage.it

Lecce, maitre indagato per presunto ammanco da oltre 45mila euro in un ristorante del centroLecce, maitre di 45 anni indagato per presunto ammanco da oltre 45mila euro in un ristorante del centro. Avrebbe cancellato oltre 2.700 comande tra agosto 2024 e ottobre 2025, trattenendo pagamenti in ... trmtv.it