Crime e mistero tra Perugia Corciano e Collazzone Carlo Lucarelli tra gli ospiti di Alibi

A Perugia, Corciano e Collazzone si svolge un evento dedicato a crime e mistero, con la partecipazione dello scrittore Carlo Lucarelli tra gli ospiti di Alibi. La manifestazione si concentra su tematiche legate alla narrativa di inchiesta e al genere giallo, attirando appassionati e professionisti del settore. La kermesse offre un’occasione per esplorare le ultime novità nel campo del mistero e del crimine.

A Perugia si accendono nuovamente i riflettori sul mondo del giallo, del mistero e della narrativa di inchiesta. Dal 20 al 22 marzo nel suggestivo scenario dell'Auditorium San Francesco al Prato torna la seconda edizione "Alibi. Dialoghi e narrazioni in giallo". Martedì 3 marzo al Salone di Apollo di Palazzo della Penna a Perugia si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione. E sull'ampliamento di contenuti, ma anche territoriale, ha parlato Lucia Fiumi di Aucma, presentando così il festival: «Alibi 2026 attraversa il confine tra realtà e rappresentazione, tra cronaca e finzione, tra giustizia e coscienza.

Lucarelli porta sul Titano il mistero di PasoliniOmaggio a Pier Paolo Pasolini. È quello che Carlo Lucarelli porta in scena domani sera (sipario alle 21) al Teatro Nuovo di San Marino. PPP. Un segreto italiano è lo spettacolo scritto e interpretato ... ilrestodelcarlino.it