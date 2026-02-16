Buguggiate – A8 chiude per cinque ore l’entrata di Buguggiate in direzione Milano

L’entrata di Buguggiate sull’A8 in direzione Milano rimarrà chiusa per cinque ore questa sera, a partire dalle 20:00, a causa di controlli urgenti sui cavalcavia. La chiusura, decisa per garantire la sicurezza, interesserà tutto il traffico in entrata nel tratto varesino dell’autostrada. Durante l’intervento, gli automobilisti dovranno trovare percorsi alternativi per raggiungere Milano, con possibili code lungo le strade secondarie. La decisione di chiudere l’accesso arriva dopo un’attenta valutazione dei rischi legati alle condizioni strutturali dei ponti.

Buguggiate, l'A8 al Collante: Cinque Ore di Disagi per Controlli Urgenti ai Cavalcavia. La circolazione sull'Autostrada A8, nel tratto varesino, sarà interrotta per cinque ore a partire dalle 20:00 di questa sera, lunedì 16 febbraio, a causa di urgenti ispezioni ai cavalcavia dell'entrata di Buguggiate in direzione Milano. L'intervento, disposto da Autostrade per l'Italia, si protrarrà fino alle ore 1:00 di martedì 17 febbraio, causando inevitabili disagi per pendolari e viaggiatori notturni. L'alternativa consigliata è lo svincolo di Gazzada. Un Intervento Improvviso per la Sicurezza delle Infrastrutture.

