Oggi sulla statale 101 si è verificato un episodio insolito: un cavallo adulto, senza finimenti o briglie, ha corso in modo incontrollato sulla corsia di emergenza, creando disagi al traffico. L’animale si è mosso contromano, costringendo gli automobilisti a rallentare e a deviare. L’intervento delle autorità è stato necessario per mettere in sicurezza la zona e gestire la situazione.

Un esemplare adulto di cavallo, privo di qualsiasi finimento o briglie, ha messo in seria difficoltà il traffico sulla statale 101 nel pomeriggio di oggi, muovendosi contromano lungo la corsia di emergenza. L’episodio si è verificato nel tratto compreso tra gli svincoli di Sannicola e Galatone, in direzione Gallipoli, scatenando una serie di segnalazioni da parte degli automobilisti che hanno assistito alla scena con un misto di stupore e timore. Gestione dell’emergenza e dinamiche del recupero. Le comunicazioni relative all’improvvisa presenza dell’animale sono giunte tempestivamente ai centralini delle forze dell’ordine e al personale dell’Anas.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos sulla 101: cavallo scatenato corre contromano sulla statale

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