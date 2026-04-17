Cavallo vaga libero e contromano sulla statale Le segnalazioni degli automobilisti

Nel pomeriggio, gli automobilisti che percorrevano la statale 101 in direzione di Gallipoli hanno segnalato di aver visto un cavallo che vagava libero e contromano sulla carreggiata. Diverse persone hanno chiamato le forze dell'ordine per segnalare la presenza dell'animale sulla strada, che si trovava sulla corsia di emergenza e si spostava in direzione opposta rispetto al traffico normale. La presenza del cavallo ha creato disagio e potenziali rischi per la circolazione.

SANNICOLA - Una scena alquanto insolita per gli automobilisti che nel pomeriggio si sono trovati a percorrere la strada statale 101, in direzione e Gallipoli, e che lungo la corsia di emergenza, e contromano, hanno visto scorrazzare un cavallo.I primi avvistamenti e le segnalazioni, corredate.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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