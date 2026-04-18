Caos rifiuti a Como | sacchi pesanti e orari ignorati il caos

A Como, nella zona di via Rosales, si sono verificati problemi nella gestione dei rifiuti da diversi mesi. Sacchi pesanti vengono lasciati in strada senza rispettare gli orari stabiliti, creando disordine e criticità nella raccolta. La situazione ha attirato l’attenzione dei residenti e delle autorità, portando a discussioni sulla corretta gestione del decoro urbano e sulle eventuali responsabilità. La questione rimane aperta e al centro del dibattito pubblico.

A Como, nella zona di via Rosales, la gestione del decoro urbano è tornata al centro del dibattito pubblico a causa di una serie di irregolarità nella raccolta dei rifiuti che si protraggono da diversi mesi. Già alle ore 14:00 di questo sabato 18 aprile 2026, sacchi e contenitori venivano lasciati lungo il marciapiede davanti ad alcuni ingressi privati, ben prima dell’orario stabilito per il servizio. La situazione, segnalata da una residente della zona, evidenzia un problema di gestione che coinvolge non solo l’ordine stradale, ma anche il senso di equità tra i cittadini che rispettano le regole e chi invece le ignora. Gestione dei rifiuti e criticità nei controlli a via Rosales.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos rifiuti a Como: sacchi pesanti e orari ignorati, il caos Notizie correlate Mestre, caos nei portici di via Palazzo: rissa tra avventori e caosLe urla e il caos hanno scosso nuovamente il cuore di Mestre martedì sera, quando i portici di via Palazzo sono diventati teatro di scontri tra... Rifiuti, centrodestra all’attacco: "Spazzatura, dilaga il caos. Gestione confusa e incoerente"E’ grave constatare che in diciotto mesi dall’annuncio della volontà di cambiare il sistema di raccolta eliminando di fatto il porta a porta,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Qui finisce di tutto: il caso dei 12 cassonetti in un comune sul Lago di Como; Cestini al contrario contro gli incivili dei rifiuti; In quei sacchi abbandonati nel verde una montagna di droga; Comune di Como e caso Noseda, Fratelli d’Italia e Pd all’attacco. Incivili (pochi) e raccolta sbagliata: caos rifiuti a Is Mirrionis, il Comune punta su vigilanti volontari e incentiviUn referente di postazione individuato tra condomini e associazioni che dovrà vigilare e dare supporto sul corretto conferimento dei rifiuti. Un incentivo di 5.000 euro per il soggetto giuridico ... unionesarda.it Raccolta rifiuti caos. I cittadini protestanoArriva una lettera di protesta da parte di un nutrito numero di cittadini di Casole alla nostra redazione. Scrivo per segnalare una situazione che nel nostro Comune sta diventando insostenibile e ... lanazione.it Rifiuti, un sistema in equilibrio precario ora ostacolato anche dal caos trasporti https://qds.it/rifiuti-gestione-catania-caos-trasporti/ - facebook.com facebook Rifiuti, un sistema in equilibrio precario ora ostacolato anche dal caos trasporti x.com