Rifiuti centrodestra all’attacco | Spazzatura dilaga il caos Gestione confusa e incoerente

La gestione dei rifiuti in Italia rimane problematica, con continui contrasti tra le forze politiche. Diciotto mesi dopo l’annuncio di cambiamenti, la situazione si è aggravata, evidenziando una gestione confusa e incoerente. La mancanza di soluzioni efficaci rischia di compromettere ulteriormente il sistema di raccolta e di alimentare il caos nel settore dei rifiuti.

E’ grave constatare che in diciotto mesi dall’annuncio della volontà di cambiare il sistema di raccolta eliminando di fatto il porta a porta, l’amministrazione non solo non ha mantenuto gli impegni presi, ma ha prodotto una situazione che definire caotica è un eufemismo. E il fatto che continui a non esserci un confronto con la città sulle modifiche e i cambi introdotti, porterà sicuramente a nuovi problemi e al ripetersi degli stessi errori". Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia, Piergiulio Giacobazzi, nel merito della mozione presentata dal centrodestra sulle modifiche nella raccolta rifiuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

