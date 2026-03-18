Parcheggi caos | dipendenti bloccati auto danneggiate

A Varese, all’ospedale di Circolo, il caos nei parcheggi ha causato il blocco di alcuni dipendenti e danni a diverse auto. La disputa sul sistema di sosta si è riaccesa dopo due anni di tensioni. I problemi legati ai posti auto continuano a generare disagi tra il personale e i visitatori. La situazione rimane irrisolta e suscita ulteriori critiche.

Il conflitto sui parcheggi all’ospedale di Circolo a Varese riaccende una polemica aperta da due anni. La UIL Fpl denuncia che le misure prese nel 2024 non risolvono il problema della sosta per i dipendenti dell’Asst Sette Laghi. Il sindacato chiede un intervento immediato per garantire l’accesso ai lavoratori e la sicurezza dei veicoli. La situazione descritta è definita come insostenibile dal segretario generale Gianluca Firrisi. I sanitari affrontano code infinite, aggressioni verbali e rischi di danni alle auto pur pagando un abbonamento mensile. L’obiettivo del sindacato è trasformare questo calvario quotidiano in una soluzione strutturale che protegga il personale sanitario. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parcheggi caos: dipendenti bloccati, auto danneggiate Articoli correlati Carenza di parcheggi al Policlinico, Ricucci: "Auto dipendenti danneggiate, aggressioni e disagi"Il segretario generale Funzione Pubblica Cgil Foggia, Angelo Ricucci, “a fronte dei numerosi, reiterati e documentati solleciti rimasti... Gualdicciolo: due rapinatori bloccati dai dipendentiUna tentata rapina alla filiale della Cassa di Risparmio della di San Marino a Gualdicciolo si è conclusa con il blocco operativo da parte del... Una selezione di notizie su Parcheggi caos Argomenti discussi: Calvario parcheggi all’ospedale di Varese: la UIL Fpl riapre il caso a due anni dalla raccolta firme. Calvario parcheggi all’ospedale di Varese: la UIL Fpl riapre il caso a due anni dalla raccolta firmeIl sindacato denuncia file, insulti e sosta selvaggia per i dipendenti nonostante il multipiano riservato e chiede più posti dedicati, navette dai parcheggi esterni e una riorganizzazione della viabil ... varesenews.it Corso Mazzini, caos parcheggi: «Multe, vigili senza pietà. Fino a 200 euro al mese»ANCONA C’è chi come la segretaria Pina pensa di licenziarsi per andare a cercare lavoro altrove e chi come l’edicolante Lina, per ... msn.com