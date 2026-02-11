Caos parcheggi l' opposizione | Parcheggiare è una giungla

Il centro di Pisa si trasforma in una vera e propria giungla di auto e parchimetri. Con le nuove regole del Settore Viabilità, la sosta con disco orario si aggiunge alle già numerose strisce blu. I residenti e i pendolari si trovano a dover fare i conti con un sistema complicato e spesso confusionario, che rende difficile trovare un posto libero e rispettare le nuove disposizioni. L’opposizione critica e denuncia un provvedimento che, a loro avviso, peggiora ulteriormente la situazione.

"Il centro cittadino è ormai una giungla di strisce blu, alle quali si sta aggiungendo l'ultima trovata del Settore Viabilità: la sosta con disco orario". Sono le dichiarazioni di Italo Crisileo, capogruppo di 'Alleanza per la città – Movimento 5 Stelle' che a Palazzo Lucarelli interviene sulla.

