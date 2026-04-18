Canzonissima streaming e diretta tv | dove vedere la quinta puntata

Stasera, 18 aprile 2026, su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Canzonissima, il noto programma musicale che torna in tv con una nuova versione. La puntata può essere seguita in diretta sulla rete televisiva e sarà disponibile anche in streaming. La conduzione è affidata a Milly Carlucci, mentre il format prevede esibizioni di vari artisti e momenti di intrattenimento.

. Questa sera, 18 aprile 2026, su Rai 1 va in onda in prima serata la quinta puntata di Canzonissima, lo storico format Rai che torna in una veste rinnovata con la conduzione di Milly Carlucci. Una gara non tra artisti ma tra le canzoni più belle che hanno segnato la nostra stroia. Ma dove vedere Canzonissima in diretta tv e in streaming? In tutto sono previste sei puntate. Ecco la programmazione completa. In tv. Appuntamento questa sera, 18 aprile 2026, su Rai 1 in prima visione alle ore 21.30 con la quinta puntata. Canzonissima streaming live. Se non siete a casa potete recuperare le puntate in modalità on demand e in diretta streaming tramite la piattaforma gratuita Rai Play.🔗 Leggi su Tpi.it

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-CANZONISSIMA- Reaction 4ª Puntata! Questa sera ore 21.30 in live su TWITCH! https://twitch.tv/lucajurman - facebook.com facebook

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