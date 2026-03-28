Canzonissima streaming e diretta tv | dove vedere la seconda puntata

Stasera, 28 marzo 2026, su Rai 1 viene trasmessa in prima serata la seconda puntata di Canzonissima. La trasmissione, condotta da Milly Carlucci, torna in onda con una nuova veste dopo un periodo di assenza. La puntata sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma ufficiale della Rai e su altri servizi autorizzati.

. Questa sera, 28 marzo 2026, su Rai 1 va in onda in prima serata la seconda puntata di Canzonissima, lo storico format Rai che torna in una veste rinnovata con la conduzione di Milly Carlucci. Una gara non tra artisti ma tra le canzoni più belle che hanno segnato la nostra stroia. Ma dove vedere Canzonissima in diretta tv e in streaming? In tutto sono previste sei puntate. Ecco la programmazione completa. In tv. Appuntamento questa sera, 28 marzo 2026, su Rai 1 in prima visione alle ore 21.30 con la prima puntata. Canzonissima streaming live. Se non siete a casa potete recuperare le puntate in modalità on demand e in diretta streaming tramite la piattaforma gratuita Rai Play. 🔗 Leggi su Tpi.it

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