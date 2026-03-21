Canzonissima streaming e diretta tv | dove vedere la prima puntata

La prima puntata di Canzonissima viene trasmessa questa sera, 21 marzo 2026, in prima serata su Rai 1. La trasmissione, uno storico format della Rai, torna in televisione con una veste rinnovata e viene condotta da Milly Carlucci. Gli spettatori possono seguire l’evento sia in diretta televisiva sia in streaming. La puntata rappresenta il primo appuntamento della stagione.

. Questa sera, 21 marzo 2026, su Rai 1 va in onda in prima serata la prima puntata di Canzonissima, lo storico format Rai che torna in una veste rinnovata con la conduzione di Milly Carlucci. Una gara non tra artisti ma tra le canzoni più belle che hanno segnato la nostra stroia. Ma dove vedere Canzonissima in diretta tv e in streaming? In tutto sono previste sei puntate. Ecco la programmazione completa. In tv. Appuntamento questa sera, 18 marzo 2026, su Rai 1 in prima visione alle ore 21.30 con la prima puntata. Canzonissima streaming live. Se non siete a casa potete recuperare le puntate in modalità on demand e in diretta streaming tramite la piattaforma gratuita Rai Play. 🔗 Leggi su Tpi.it

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