Canzonissima | le anticipazioni della quinta puntata

Stasera su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Canzonissima, prevista per le 21. La trasmissione si svolge in prima visione e si concentra sulla gara tra vari cantanti che si esibiscono davanti a una giuria e al pubblico. La puntata, trasmessa sabato 18 aprile 2026, continua a proporre le esibizioni dei partecipanti e i momenti di intrattenimento tra una canzone e l’altra.

, 18 aprile 2026. Questa sera, sabato 18 aprile 2026, su Rai 1 in prima visione dalle 21.30 va in onda la quinta puntata di Canzonissima, lo storico format condotto da Milly Carlucci che torna in una formula rinnovata per sei puntate. Si tratta di una trasmissione storica andata in onda dal 1956 al 1975 per un totale di dodici edizioni. Nel cast grandi artisti per celebrare le canzoni più belle e significative della nostra musica. Vediamo insieme tutte le anticipazioni. Anticipazioni, cast, cantanti. Nel cast di Canzonissima troviamo Riccardo Cocciante, Elio e le Storie Tese, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, Irene Grandi, Fabrizio Moro, Fausto Leali, Malika Ayane, Leo Gassmann, Arisa, Vittorio Grigolo, Paolo Jannacci, i Jalisse ed Enrico Ruggeri.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Canzonissima: le anticipazioni della quinta puntata CANZONISSIMA - ANTICIPAZIONI DELLA QUINTA PUNTATA CHE ANDRÀ IN ONDA SABATO 18 APRILE 2026 SU RAI UNO Notizie correlate Canzonissima, anticipazioni del 18 aprile: cantanti e ospiti della quinta puntataUn nuovo appuntamento con Canzonissima: Milly Carlucci torna in onda questa sera, sabato 18 aprile, con la quinta puntata dello show musicale che ha... Canzonissima: le anticipazioni della prima puntataCanzonissima: le anticipazioni della prima puntata, 21 marzo 2026 Questa sera, 21 marzo 2026, su Rai 1 in prima visione dalle 21. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: 'Canzonissima', le anticipazioni e gli ospiti di stasera 11 aprile; Canzonissima 2026, Milly Carlucci rivive i capolavori (snobbati) di Sanremo: ospiti, canzoni e scaletta ufficiale; Canzonissima su Rai 1, le anticipazioni dell'11 aprile: Del Piero ospite speciale; Anticipazioni Canzonissima, l’11 aprile in scena la rivincita su Sanremo con un ospite speciale. Canzonissima, le anticipazioni della puntata di sabato 18 aprile: cantanti e ospitiSabato 18 aprile, quinto appuntamento con Canzonissima, condotto da Milly Carlucci in diretta su Rai 1 dall’Auditorium Rai del Foro Italico. comingsoon.it Canzonissima, anticipazioni del 18 aprile: cantanti e ospiti della quinta puntataQuinta puntata di Canzonissima: ospiti, scaletta completa e tutte le esibizioni previste nello show condotto da Milly Carlucci ... dilei.it In cerca della #Canzonissima del nostro Questa sera una nuova tappa del viaggio alle 21.30 su #Rai1. #millycarlucci - facebook.com facebook La Canzone che avrei voluto scrivere è il tema della prossima puntata di #canzonissima Diamo il benvenuto al Maestro Riccardo Cocciante Ospite della serata Serena Rossi Ci vediamo sabato alle ore 21:30 circa su #rai1 con @canzonissimarai x.com