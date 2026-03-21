Canzonissima | le anticipazioni della prima puntata

Stasera su Rai 1 alle 21 va in onda la prima puntata di Canzonissima, il nuovo show musicale. La trasmissione prevede l’esibizione di vari artisti e la presentazione di canzoni inedite. La puntata, programmata per questa sera, segna il debutto della stagione e viene trasmessa in prima visione. Sono attesi numerosi partecipanti e momenti di spettacolo dal vivo.

, 21 marzo 2026. Questa sera, 21 marzo 2026, su Rai 1 in prima visione dalle 21.30 va in onda la prima puntata di Canzonissima, lo storico format condotto da Milly Carlucci che torna in una formula rinnovata per sei puntate. Si tratta di una trasmissione storica andata in onda dal 1956 al 1975 per un totale di dodici edizioni. Nel cast grandi artisti per celebrare le canzoni più belle e significative della nostra musica. Vediamo insieme tutte le anticipazioni. Anticipazioni, cast, cantanti. Nel cast di Canzonissima troviamo Riccardo Cocciante, Elio e le Storie Tese, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, Irene Grandi, Fabrizio Moro, Fausto Leali, Malika Ayane, Leo Gassmann, Arisa, Vittorio Grigolo, Paolo Jannacci, i Jalisse ed Enrico Ruggeri. 🔗 Leggi su Tpi.it

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