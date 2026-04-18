Stasera va in onda la quinta puntata di Canzonissima, condotta da Milly Carlucci. Lo show musicale, trasmesso nel sabato sera, continua a raccogliere un vasto pubblico nonostante la forte concorrenza di un altro programma molto seguito. La puntata prevede l’esibizione di vari cantanti e ospiti speciali, confermando il successo della trasmissione anche in questa fase della stagione.

Un nuovo appuntamento con Canzonissima: Milly Carlucci torna in onda questa sera, sabato 18 aprile, con la quinta puntata dello show musicale che ha conquistato settimana dopo settimana una grande fetta di pubblico, nonostante la concorrenza spietata di Amici di Maria De Filippi. Ospiti e scaletta della serata sono già decisi, mentre si vola verso la finale dello show, prevista per sabato 25 aprile. Canzonissima, le anticipazioni del 18 aprile. Musica e grandi emozioni sono gli ingredienti di Canzonissima, che questa sera torna in onda con la quinta puntata. Filo conduttore dell’appuntamento “La canzone che avrei voluto scrivere io”, che guiderà artisti e ospiti in un viaggio tra i brani più iconici della musica italiana.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Canzonissima, anticipazioni del 18 aprile: cantanti e ospiti della quinta puntata

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