Sabato 18 aprile 2026, Rai 1 trasmetterà la quinta puntata di Canzonissima dall’Auditorium del Foro Italico a Roma. La conduttrice sarà Milly Carlucci, che guiderà la serata dedicata a grandi nomi della musica. Durante l’evento, i partecipanti interpreteranno brani scelti dal loro repertorio, sfidandosi tra loro per aggiudicarsi il titolo in questa storica competizione musicale.

Sabato 18 aprile 2026, la Rai 1 trasmette la quinta puntata di Canzonissima dall’Auditorium del Foro Italico a Roma, con Milly Carlucci alla conduzione di questa storica sfida musicale. La serata, che inizierà alle ore 21:30, vedrà protagonisti diversi artisti impegnati in una rubrica speciale intitolata La canzone che avrei voluto scrivere, dove i performer interpreteranno brani che avrebbero desiderato far parte del proprio percorso artistico. Il programma della serata e i protagonisti della sfida musicale. La competizione di stasera non si concentrerà sul talento dei singoli interpreti, bensì sulla forza dei brani scelti. Il cast degli artisti che si esibiranno include nomi di rilievo come Enrico Ruggeri, che presenterà A muso duro, e Fabrizio Moro, pronto per Ma il cielo è sempre più blu.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Canzonissima: i grandi nomi sfidano il destino con i loro brani

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