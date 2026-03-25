Klemenschits il dolore delle gemelle del tennis Il destino giocò con loro e con la scienza

Due gemelle tenniste hanno affrontato un percorso segnato da gravi infortuni e sfide fisiche, con un destino che ha messo a dura prova le loro carriere. La loro vicenda si intreccia con studi medici e interventi chirurgici, mentre cercano di riprendere l’attività sportiva. Dopo anni di difficoltà, sono riuscite a vincere un singolo punto in una competizione importante, con un percorso segnato da sofferenza e speranza.

Orazione di quiete Un solo punto, uno, dopo tanta sofferenza. Uno appena. Sandra è sulla linea di fondo pronta per il suo primo titolo in doppio nel circuito Wta, invece di essere tesa avverte una strana pace dentro di sé, una calma spirituale che nasce dalla fiducia di avere sua sorella lì, da qualche parte, come succede ai mistici con Dio: non pensare troppo, amare molto; perseveranza nelle avversità; non pensare troppo, amare molto; perseveranza nelle avversità. Cerca di rendere il respiro calmo, lento e profondo, seguendo l’antica strada dell’esicasmo: abbassare il battito cardiaco, accompagnare il soffio dell’aria seguendo la preghiera che scende dai polmoni fino al cuore e si faccia spirito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Klemenschits, il dolore delle gemelle del tennis. Il destino giocò con loro e con la scienza Articoli correlati Leggi anche: Luca con la fidanzata Federica ad Affari Tuoi: “Mi fido del destino”, il gioco delle carte decide il suo finale Città della Scienza, un weekend alla scoperta delle meraviglie del quotidiano con “Giochi e Scienza”Come funziona il mondo che ci circonda e quali sono le leggi fisiche che regolano ogni nostro piccolo gesto quotidiano? Spesso la complessità della...