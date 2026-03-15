Sabato 21 marzo, su Rai1, torna Canzonissima, il celebre varietà musicale che ha segnato un’epoca della televisione italiana. La trasmissione riprende con una selezione di brani scelti dalla capsula del tempo, che riporta alla luce i pezzi più rappresentativi delle passate edizioni. La programmazione si riconnette così a un classico della musica televisiva italiana.

La televisione italiana si prepara a riaccendere un’icona del passato, portando in onda sabato 21 marzo sulla rete Rai1 lo storico varietà musicale Canzonissima. A guidare questa nuova avventura sarà Milly Carlucci, che ha chiarito che non si tratta di una gara tra concorrenti ma di un omaggio alle canzoni stesse. L’obiettivo è selezionare brani che verranno sigillati in una capsula del tempo destinata alle generazioni future. L’atmosfera nello studio promette di essere quella di una grande riunione di amici straordinari, dove il pubblico e gli artisti decidono insieme quale brano merita il titolo onorifico. Non ci saranno vincitori o vinti nel senso competitivo, ma solo una celebrazione collettiva della musica che ha segnato l’Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Canzonissima torna: la capsula del tempo sceglie i brani

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