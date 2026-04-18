Stasera, sabato 18 aprile, va in onda su Rai 1 un nuovo episodio di Canzonissima, un programma musicale molto seguito. È prevista una puntata in prima serata, con un grande ospite che sarà annunciato durante la trasmissione. La trasmissione si propone di proporre canzoni e performance dal vivo, attirando un vasto pubblico di spettatori italiani. La puntata rappresenta uno degli appuntamenti settimanali dedicati alla musica e allo spettacolo.

Torna questa sera, sabato 18 aprile, in prima serata su Rai 1, un nuovo appuntamento con Canzonissima. Il programma condotto da Milly Carlucci entra nella sua fase decisiva con la quinta puntata, penultima prima della finale. Tra reinterpretazioni di grandi classici e ospiti d’eccezione, lo show promette emozioni e spettacolo. Ecco tutte le anticipazioni della serata. La puntata del 18 aprile ruota attorno al tema “La canzone che avrei voluto scrivere io”, un concept che porterà i concorrenti a reinterpretare alcuni dei brani più iconici della musica italiana. Sul palco saliranno numerosi artisti già protagonisti delle scorse settimane. Tra questi: Riccardo Cocciante con “Il cielo in una stanza”, Enrico Ruggeri con “A muso duro”, Fabrizio Moro con “Ma il cielo è sempre più blu” e Leo Gassmann con “Un senso”.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Canzonissima, anticipazioni 18 aprile: attesa per un super ospite

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