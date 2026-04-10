Amici anticipazioni 11 aprile | J-Ax super ospite

Sabato 11 aprile è in programma la registrazione della puntata serale di Amici, con la partecipazione di un ospite musicale molto conosciuto. Durante l'evento, l'artista si esibirà con il brano Italia Starter Pack. La presenza dell'ospite è stata annunciata in anticipo, ma non sono stati forniti dettagli su eventuali altri interventi o sorprese. La registrazione si svolgerà in una delle sedi ufficiali del programma.

Amici, anticipazioni registrazione serale sabato 11 aprile. In questa puntata il super ospite musicale è J-Ax che canta Italia Starter Pack. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Amici di sabato 11 aprile. Secondo le anticipazioni di superguidatv.it, tra gli ospiti della puntata figurano J-Ax, Orietta Berti, Pierpaolo Spollon e il comico Vincenzo Comunale. La gara entra nel vivo con la prima manche tra la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro quella di Emanuel Lo e Anna Pettinelli, vinta dai primi. Il guanto tra Nicola e Alessio premia Nicola e apre una discussione sull’equità della prova, mentre Mattia Zenzola mostra la parte latina. 🔗 Leggi su 2anews.it

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