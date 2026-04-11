Anticipazioni Canzonissima l’11 aprile in scena la rivincita su Sanremo con un ospite speciale

L’11 aprile torna in televisione l’appuntamento di Canzonissima, con una puntata dedicata a una rivincita su Sanremo e un ospite speciale. La trasmissione ripropone brani che, pur non avendo vinto premi, sono rimasti impressi nella memoria collettiva, ascoltati in diversi contesti come osterie, automobili o cucine di famiglia. La serata si focalizza su canzoni che hanno attraversato il tempo senza bisogno di riconoscimenti ufficiali.

Certe canzoni non hanno bisogno di una vittoria per avere successo. Si insinuano nella memoria per vie traverse perché le abbiamo sentite nei jukebox delle osterie, nei mangianastri delle macchine, nelle cucine delle nonne un sabato pomeriggio qualunque. Sanremo le ha ignorate ma il pubblico le ha tenute strette. E adesso Canzonissima le rimette al centro del palco, con tutto l’affetto che meritano. Canzonissima, le anticipazioni dell’11 aprile. Sabato 11 aprile, alle 21.30 su Rai 1, l’Auditorium Rai del Foro Italico ospita la quarta puntata dello show condotto da Milly Carlucci, e il tema scelto per la serata è una piccola dichiarazione d’amore alla musica italiana: “La rivincita di Sanremo”. 🔗 Leggi su Dilei.it

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