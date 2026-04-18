Stasera su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Canzonissima 2026. La serata vedrà la partecipazione di Riccardo Cocciante tra i concorrenti dello show, che prevede anche una scaletta con vari momenti musicali e ospiti. La trasmissione si svolge in diretta e coinvolge diversi artisti che si sfidano in performance dal vivo. La puntata si concentra sulla gara tra i concorrenti e sugli interventi del pubblico in studio.

CI sarà a che Riccardo Cocciante tra i concorrenti della quinta puntata dello show di Rai 1, che sceglierà stasera la sua ultima "canzonissima" prima della puntata finale Stasera su Rai 1 alle 21:30 torna Canzonissima 2026, il varietà musicale condotto da Milly Carlucci in diretta dall'Auditorium Rai del Foro Italico. Dopo la vittoria di "La Notte" di Arisa nello scorso appuntamento, che si aggiunge agli altri brani già destinati alla finale della prossima settimana, la quinta puntata si chiuderà solo quando sarà scelta un'altra canzone vincitrice. Scaletta e tema della quinta puntata Il tema scelto per la serata è "La canzone che avrei voluto scrivere io", e punta tutto sull'immedesimazione e sul legame emotivo con il pubblico, mettendo al centro grandi brani della musica italiana reinterpretati dagli .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Canzonissima 2026 stasera su Rai 1: scaletta e ospite della quinta puntata

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A Canzonissima stasera su Rai 1 un omaggio a Loretta GoggiSabato 18 aprile alle 21.30 su Rai 1, quinto appuntamento con Canzonissima, condotto da Milly Carlucci in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico. corrierenazionale.it

Cosa succederà nella quinta puntata di Canzonissima facebook

La Canzone che avrei voluto scrivere è il tema della prossima puntata di #canzonissima Diamo il benvenuto al Maestro Riccardo Cocciante Ospite della serata Serena Rossi Ci vediamo sabato alle ore 21:30 circa su #rai1 con @canzonissimarai x.com