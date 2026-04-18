Sabato 18 aprile 2026, alle ore 21, andrà in onda su Rai 1 la quinta puntata di Canzonissima 2026. La trasmissione sarà trasmessa in diretta e proseguirà con il consueto format dedicato alla musica e alle esibizioni degli artisti. La puntata seguirà le precedenti, offrendo spettacoli e performance dal vivo. La programmazione si inserisce all’interno del palinsesto serale della rete.

Anticipazioni quinta puntata di sabato 18 aprile 2026. Quinta puntata per Canzonissima. In diretta su Rai 1 dalle 21.30, Milly Carlucci guida dall’Auditorium del Foro Italico, Roma, la gara nella storia della musica. I cantanti e le canzoni della quarta puntata. In gara le canzoni, e non i cantanti, in una serata chiamata “ La canzone che avrei voluto scrivere “. Gli artisti interpreteranno, infatti, una canzone che avrebbero voluto facesse parte del loro repertorio. Le esibizioni di questa sera sono: Enrico Ruggeri – A muso duro. Fabrizio Moro – Ma il cielo è sempre più blu. Leo Gassmann – Un senso. Michele Bravi – I migliori anni della nostra vita.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Canzonissima 2026, diretta quinta puntata

Canzonissima, il dietro le quinte della prima puntata - La volta buona 23/03/2026

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