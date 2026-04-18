Canzonissima stasera la quinta puntata | tutte le canzoni

Stasera si tiene la quinta puntata di Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci. In questa occasione, vengono presentate tutte le canzoni in gara. La trasmissione prevede esibizioni di vari artisti e momenti dedicati alle performance musicali. I concorrenti si sfidano con brani scelti per questa fase del torneo, mentre il pubblico segue con attenzione gli sviluppi della competizione.

Grande attesa questa sera con Canzonissima, il programma di Milly Carlucci è giunto alla quinta puntata. Serata dedicata alla "canzone che avrei voluto scrivere" Appuntamento speciale questa sera conCanzonissima, dedicata alle cover e“alla canzone che avrei voluto scrivere”.Ogni artista è chiamato ad interpretare un brano a cui è particolarmente affezionato e che, appunto, avrebbe voluto dar lui parole e musica a quelle sensazioni. Sarà un revival di canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e a cui tutti noi siamo affezionati. Finora aCanzonissimahanno vinto:Fabrizio Moro, Vittorio Grigolo e due volte Arisa. Stasera la gara...🔗 Leggi su Ildifforme.it

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SANREMO 2026: serata Finale, tutte le canzoni

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