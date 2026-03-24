Gino Paoli è deceduto il 24 marzo 2026 all’età di 91 anni. La famiglia ha comunicato che è morto in serenità, circondato dall’affetto dei propri cari, chiedendo riservatezza. È noto per aver scritto canzoni come “Il cielo in una stanza” e “Sapore di mare”, che hanno avuto un ruolo significativo nella musica italiana.

GENOVA – È morto oggi, martedì 24 marzo 2026, all’età di 91 anni Gino Paoli. “Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”, ha annunciato la famiglia Paoli in una nota in cui chiede la massima riservatezza. Paoli, nato a Monfalcone il 23 settembre 1934, era considerato uno dei maggiori esponenti della musica leggera italiana. Nella sua carriera ultrasessantennale ha scritto e interpretato brani di grande popolarità, da Il cielo in una stanza a La gatta, da Che cosa c’è a Senza fine, da Sapore di sale a Una lunga storia d’amore, fino a Quattro amici con cui vinse il Festivalbar 1991. Paoli ha partecipato inoltre a cinque edizioni del Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - E’ morto Gino Paoli. Con “Il cielo in una stanza” e “Sapore di mare” ha fatto innamorare intere generazioni

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Addio Maestro, #GinoPaoli. “Il cielo in una stanza” resterà per sempre casa. Grazie perché la tua voce ha dato forma alle emozioni. Qui lo vediamo ad “Amare per vivere: speciale Gino Paoli” nel 1972, guarda su #RaiPlay e ascolta su #RaiPlaySound tutti i con - facebook.com facebook

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