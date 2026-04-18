Cantine Borga It Prosecco Doc Treviso | Analisi onesta

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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Dall’Alto Adige al Trevigiano: il territorio dietro la bottiglia. Parlare di questo Prosecco DOC significa immergersi nelle caratteristiche distintive del territorio di Treviso, una zona dove la denominazione DOC garantisce standard qualitativi legati alla provenienza delle uve. La classificazione DOC attesta che il prodotto rispetta i disciplinari rigorosi che regolano la produzione in questa specifica area geografica, orientata storicamente alla viticoltura di qualità per i vini frizzanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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