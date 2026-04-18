Cantine Borga It Chardonnay Doc Venezia – Borga | Test Pra…

Un nuovo test riguarda il vino Chardonnay prodotto nella zona DOC Venezia, con il marchio Borga. Nell’ambito di questa analisi, si fa riferimento a un articolo che include link di affiliazione, i quali permettono di ricevere una commissione per eventuali acquisti, senza che ciò comporti costi aggiuntivi per i lettori. La notizia si inserisce nel contesto delle verifiche di qualità e trasparenza legate alla promozione di prodotti vinicoli.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Dalla terra di Venezia: il profilo sensoriale del Borga Chardonnay. Analizzando questo Chardonnay DOC Venezia, emerge immediatamente un quadro cromatico definito da un giallo paglierino luminoso e intenso, che anticipa la vivacità del contenuto. Il percorso olfattivo si apre con un profilo fragrante, dove le note fruttate dominano la scena senza risultare scontate. Si distinguono chiaramente le essenze di mela golden e di pesca gialla, le quali vengono arricchite da sottili sfumature tropicali e da un bouquet floreale che richiama i fiori di campo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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