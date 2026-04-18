Cantine Borga It Caterina Borga Rosso | La nostra opinione

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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. La storia di Caterina: una donna tra i vigneti della Marca Trevigiana. Per comprendere l’essenza di questo vino, è necessario immergersi nella storia delle Cantine Borga, un racconto che affonda le sue radici nella tradizione vitivinicola della Marca Trevigiana fin dal 1940. La gestione dei vigneti è stata per decenni un pilastro fondamentale della famiglia, mantenendo vivo il legame con il territorio attraverso le generazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

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