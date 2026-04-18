Durante un’intervista pubblicata su YouTube, Luca Toni ha parlato con Fabio Cannavaro dei ricordi legati al Mondiale del 2006, momento in cui la squadra vinse il titolo mondiale. Cannavaro ha dichiarato che la vittoria era già certa prima della finale. L'incontro si è concentrato anche sulla difficile situazione attuale del calcio italiano e sulle sfide che il settore sta affrontando.

Luca Toni ha condotto un confronto diretto con Fabio Cannavaro sul canale YouTube di Prime Video Sport, scavando nei ricordi del Mondiale 2006 e analizzando la profonda crisi che sta attraversando il calcio nazionale. Il capitano dell’Italia campione del mondo, attualmente impegnato come tecnico in Uzbekistan, ha condiviso riflessioni inedite sulla gestione tattica passata e sulle lacune strutturali del sistema italiano moderno. Dalla rivoluzione di Malesani alla gestione della Juventus di Capello. Il percorso calcistico del difensore è stato segnato da visioni tattiche d’avanguardia e da dinamiche di squadra complesse. Cannavaro ha dedicato un pensiero particolare ad Alberto Malesani, descrivendolo come un allenatore capace di anticipare i tempi rispetto alla sua epoca.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cannavaro rivela il segreto del 2006: “La vittoria era già nostra

Notizie correlate

L’amarezza di Fabio Cannavaro sull’Italia 2006: “Forse ho sbagliato io. In 20 anni non ci siamo più visti”Nel 2006 Fabio Cannavaro era il capitano dell'Italia campione del mondo a Berlino, oggi confessa di avere un grande rimpianto: "Forse ho sbagliato...

F1, Charles Leclerc: “Le Mercedes avevano più passo, la vittoria non era alla nostra portata”Charles Leclerc ha chiuso in terza posizione il Gran Premio d’Australia 2026, evento inaugurale della nuova stagione per la Formula Uno.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Cannavaro rivela: Non volevo andare alla Juve, fu l'Inter a cedermiÈ già disponibile sul canale YouTube PrimeVideoSportIT il nuovo episodio di Fenomeni, il format originale Prime Sport condotto da Luca Toni, campione del mondo 2006 ed expert di ... tuttojuve.com

Cannavaro:| 'Juve più forte, ma il cuore dice Napoli'Parla il doppio ex. Fabio Cannavaro: Il cuore dice Napoli, ma la Juve è attrezzata pure per la Champions. La gara non sarà decisiva, ma darà indicazioni importanti. Il lavoro di Conte e Mazzarri è ... calciomercato.com