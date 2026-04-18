Cannavaro rivela | Fu la società a cedermi alla Juventus Arrivai all’Inter con grande voglia ma l’infortunio cambiò tutto…

Da internews24.com 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un’intervista a Prime Video, il calciatore ha spiegato che il trasferimento all'Inter avvenne per decisione della società, non per sua scelta diretta. Ha aggiunto di essere arrivato in nerazzurro con entusiasmo, ma un infortunio avvenuto presto ha modificato il suo percorso con il club. La sua esperienza è durata poco, e non sono stati forniti dettagli sui motivi specifici di questa brevità.

di Francesco Aliperta Cannavaro, intervistato a Prime Video, ha parlato così della sua breve esperienza con la maglia dell’Inter: le sue parole. Fabio Cannavaro è tornato a parlare della sua esperienza con la maglia dell’Inter durante un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Prime Video. Il difensore napoletano, che ha vestito il nerazzurro tra il 2002 e il 2004 prima del passaggio alla Juventus, ha analizzato con sincerità quel periodo storico della sua carriera. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. SUL SUO TRASFERIMENTO ALL’INTER – «Una bella batosta perché vado all’Inter con grande voglia e determinazione di far bene perché era un salto importante da Parma.🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Cannavaro rivela: «Fu la società a cedermi alla Juventus. Arrivai all’Inter con grande voglia, ma l’infortunio cambiò tutto…»

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