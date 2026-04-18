In un’intervista a Prime Video, il calciatore ha spiegato che il trasferimento all'Inter avvenne per decisione della società, non per sua scelta diretta. Ha aggiunto di essere arrivato in nerazzurro con entusiasmo, ma un infortunio avvenuto presto ha modificato il suo percorso con il club. La sua esperienza è durata poco, e non sono stati forniti dettagli sui motivi specifici di questa brevità.

di Francesco Aliperta Cannavaro, intervistato a Prime Video, ha parlato così della sua breve esperienza con la maglia dell’Inter: le sue parole. Fabio Cannavaro è tornato a parlare della sua esperienza con la maglia dell’Inter durante un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Prime Video. Il difensore napoletano, che ha vestito il nerazzurro tra il 2002 e il 2004 prima del passaggio alla Juventus, ha analizzato con sincerità quel periodo storico della sua carriera. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. SUL SUO TRASFERIMENTO ALL’INTER – «Una bella batosta perché vado all’Inter con grande voglia e determinazione di far bene perché era un salto importante da Parma.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cannavaro rivela: «Fu la società a cedermi alla Juventus. Arrivai all’Inter con grande voglia, ma l’infortunio cambiò tutto…»

Notizie correlate

Leggi anche: Cannavaro: «Non volevo andare alla Juve, fu l’Inter a vendermi. Non vincemmo la Champions perché Capello…»

Shevchenko rivela: “Rigore in finale con la Juventus? Sapevo dove calciarlo, ma non come. Avevo dato tutto”Uno dei momenti rimasti impressi nella memoria e nei cuori dei tifosi del Milan è il rigore decisivo segnato da Andriy Shevchenko nella finale di...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Cannavaro rivela: Non volevo andare alla Juve, fu l'Inter a cedermi; Fabio Cannavaro svela retroscena del suo periodo all'Inter; Cannavaro svela | Andai alla Juventus a guadagnare meno che all’Inter Non è che sono voluto andare alla Juve sono le circostanze che mi portarono lì; Capuano: Bello il Como, ma in Champions League ci va...

Cannavaro rivela: Non volevo andare alla Juve, fu l'Inter a cedermiÈ già disponibile sul canale YouTube PrimeVideoSportIT il nuovo episodio di Fenomeni, il format originale Prime Sport condotto da Luca Toni, campione del mondo 2006 ed expert di ... tuttojuve.com

Pagina 4 | Cannavaro, batosta Inter e rinascita Juve: Ma so benissimo perché non vincemmo la ChampionsIl capitano dell'Italia 2006 ha ripercorso le tappe della sua carriera: dai momenti difficili ai nerazzurri, al passaggio ai bianconeri in cui è risorto ... tuttosport.com

Fabio #Cannavaro svela il retroscena Queste le parole dell’ex difensore sul trasferimento alla #Juventus L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook

#Cannavaro svela un retroscena clamoroso Ecco cosa è successo con #Inter e #Juve x.com