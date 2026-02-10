Shevchenko rivela | Rigore in finale con la Juventus? Sapevo dove calciarlo ma non come Avevo dato tutto

L’ex attaccante del Milan, Andriy Shevchenko, rivela di aver avuto le idee chiare sul rigore in finale di Champions contro la Juventus. Sapevo dove calciarlo, dice, ma non come. Alla fine, aveva dato tutto, anche se il tiro non è andato come sperava.

Uno dei momenti rimasti impressi nella memoria e nei cuori dei tifosi del Milan è il rigore decisivo segnato da Andriy Shevchenko nella finale di Champions League del 2003 contro la Juventus. La rincorsa, gli sguardi all'arbitro e poi a Buffon sono entrati nella storia del calcio. Il Pallone d'Oro ucraino, ospite di Luca Toni nell'ultimo episodio di 'Fenomeni', format di Prime Sport disponibile sul canale YouTube di 'PrimeVideoSportIT', ha raccontato alcuni dettagli di quel momento che è stato uno dei più iconici della sua carriera. "Lo avevo osservato in tutti i rigori precedenti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

