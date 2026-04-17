In un’intervista, l’ex calciatore ha spiegato che il trasferimento alla Juventus avvenne per motivi non strettamente legati al desiderio personale, ma a circostanze esterne. Ha aggiunto che, in quella fase, il suo stipendio con la squadra torinese era inferiore rispetto a quello percepito con il club precedente. La decisione di cambiare maglia non fu frutto di una scelta volontaria, ma di fattori che influenzarono la sua carriera in quegli anni.

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© Calcionews24.com - Cannavaro svela: «Andai alla Juventus a guadagnare meno che all’Inter. Non è che sono voluto andare alla Juve, sono le circostanze che mi portarono lì»

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