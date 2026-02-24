Stankovic si confessa | Sogno di tornare all’Inter! Della Champions vinta nel 2010 ricordo tutto Ecco perché volevo unirmi al Brugge…

Dejan Stankovic ha dichiarato di desiderare un ritorno all’Inter, motivato dalla passione per la squadra e dal ricordo della vittoria in Champions League nel 2010. Durante un’intervista, il suo entusiasmo si è concentrato sulla possibilità di tornare a vestire la maglia nerazzurra, spiegando che il legame con il club resta forte. La sua volontà di riprendere l’attività nel calcio italiano ha sorpreso i tifosi, che ora aspettano sviluppi concreti.

Inter News 24 Stankovic, intervistato ai microfoni di GVA, ha parlato del suo futuro e della possibilità di giocare ancora per l'Inter. In un'intervista concessa ai microfoni di GVA, Aleksandar Stankovi? ha fatto il punto sulla sua carriera e sul cordone ombelicale che lo lega ancora indissolubilmente all' Inter. Ecco, di seguito, tutte le sue parole. Sulla tecnica di tiro ereditata dal padre: «Spero di aver preso un po' dei suoi geni. Sai, anche solo vincere metà del suo palmarès sarebbe bellissimo». Sui suoi ricordi sulla Champions League vinta dall'Inter nel 2010: «Conosco ogni secondo di quella partita a memoria.