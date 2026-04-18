Cannavacciuolo adotta un nuovo cane e lo chiama McTominay – Il video

Lo chef Antonino Cannavacciuolo ha annunciato di aver adottato un nuovo cane, un cucciolo di pastore abruzzese maremmano. Nel video condiviso, il cane viene chiamato McTominay, nome legato alla squadra di calcio napoletana. La notizia ha suscitato interesse tra i fan dello chef e gli appassionati di animali, con molte reazioni sui social.

Lo chef Antonino Cannavacciuolo ha adottato un nuovo cane: è un cucciolo di pastore abruzzese maremmano, ma con un nome legato a Napoli, anzi al Napoli. Il cucciolo si chiamerà Scott McTominay, in onore del calciatore che gioca nella squadra del cuore dello chef. Già due anni fa Cannavacciuolo aveva adottato altri due cani da pastore. Carlo Conti a Belve, la bisessualità e la reazione a Stefano De Martino: «Il mio erede? Non è lui» – Il video Nicole Kidman diventa una doula della morte. Cosa significa e perché ha fatto questa scelta Achille Lauro e l’evento segreto a Roma. L’invito ai fan per stasera: «Posti limitatissimi» Pino Insegno e l’amico che lo ha tradito, il ritorno su Rai1: «Rubò 70mila euro, non navigo nell’oro: so chi è e come si chiama» – Il video Antonino Cannavacciuolo: «La cucina italiana? Non esiste.🔗 Leggi su Open.online

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