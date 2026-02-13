Masterchef l’elemento di disturbo del concorrente | il duetto che non ti aspetti con Cannavacciuolo sulle note di Un nuovo bacio – Video

Teo ha scelto di trasformare un ritardo di dieci minuti in un momento di forza, sfruttando un duetto inaspettato con Cannavacciuolo sulle note di

Teo ha deciso di svoltare a suo favore lo svantaggio di 10 minuti di ritardo nell’avviare la prova datogli da Matteo R.: il tempo è diventato preziosissimo per memorizzare bene passaggi e ordine nell’eseguire tutte le lavorazioni che richiedeva il piatto – un incredibile risotto al plancton presentato alla Masterclass negli episodi di ieri di MasterChef Italia (in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW e sempre disponibili on demand) dall’ospite dello Skill Test Ángel León, chef 3 stelle Michelin che ha rivoluzionato la gastronomia marina al suo ristorante “Aponiente” a Cadice, in Spagna. Elaborato mentalmente tutto il procedimento da eseguire, però, a Teo è avanzato qualche minuto: e quindi come ingannare la tremenda attesa prima di iniziare il suo lavoro? Con un duetto – non intonatissimo, a dire il vero – insieme ad Antonino Cannavacciuolo sulle note di “Un nuovo bacio” di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

