Teo ha scelto di trasformare un ritardo di dieci minuti in un momento di forza, sfruttando un duetto inaspettato con Cannavacciuolo sulle note di

Teo ha deciso di svoltare a suo favore lo svantaggio di 10 minuti di ritardo nell’avviare la prova datogli da Matteo R.: il tempo è diventato preziosissimo per memorizzare bene passaggi e ordine nell’eseguire tutte le lavorazioni che richiedeva il piatto – un incredibile risotto al plancton presentato alla Masterclass negli episodi di ieri di MasterChef Italia (in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW e sempre disponibili on demand) dall’ospite dello Skill Test Ángel León, chef 3 stelle Michelin che ha rivoluzionato la gastronomia marina al suo ristorante “Aponiente” a Cadice, in Spagna. Elaborato mentalmente tutto il procedimento da eseguire, però, a Teo è avanzato qualche minuto: e quindi come ingannare la tremenda attesa prima di iniziare il suo lavoro? Con un duetto – non intonatissimo, a dire il vero – insieme ad Antonino Cannavacciuolo sulle note di “Un nuovo bacio” di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Masterchef, l’elemento di “disturbo” del concorrente: il duetto che non ti aspetti con Cannavacciuolo sulle note di Un nuovo bacio – Video

Approfondimenti su masterchef elemento

I fan di Eros Ramazzotti hanno assistito a un momento speciale durante l’ultima esibizione.

Ultime notizie su masterchef elemento

Argomenti discussi: MasterChef Italia, Jessica Rosval e la cucina come ecosistema; MasterChef 2026, in cucina tra superospiti e l'Esterna a Bergen. FOTO; Jessica Rosval ospite a MasterChef: chi è la cuoca della Francescana Family fra le più premiate d'Italia; MasterChef 12 febbraio, eliminati e le prove.

Le pagelle di MasterChef 2026: top e flop della decima puntata con i tortellini dalla forma perfettaA MasterChef prove complesse (compreso l'ultimo Skill Test di stagione). Dopo questo appuntamento rimangono in gara solo da 6 aspiranti chef ... style.corriere.it

Le caratteristiche dei frutti di mare artici, usati anche a MasterchefVisti a Masterchef, i frutti di mare artici privilegiano cotture leggere, pochi ingredienti e grande attenzione alla materia prima ... buonissimo.it

MasterChef Italia - facebook.com facebook