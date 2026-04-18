Cannavacciulo adotta un nuovo cane e lo chiama McTominay – Il video

Lo chef Antonino Cannavacciuolo ha annunciato di aver adottato un nuovo cane, un cucciolo di pastore abruzzese maremmano. Il cane è stato chiamato McTominay, nome che richiama il Napoli, squadra di calcio cittadina. La notizia è stata condivisa tramite un video pubblicato sui social, dove si vede lo chef con il nuovo animale. La scelta del nome ha attirato l’attenzione dei follower.

Lo chef Antonino Cannavacciuolo ha adottato un nuovo cane: è un cucciolo di pastore abruzzese maremmano, ma con un nome legato a Napoli, anzi al Napoli. Il cucciolo si chiamerà Scott McTominay, in onore del calciatore che gioca nella squadra del cuore dello chef. Già due anni fa Cannavacciuolo aveva adottato altri due cani da pastore. Carlo Conti a Belve, la bisessualità e la reazione a Stefano De Martino: «Il mio erede? Non è lui» – Il video Nicole Kidman diventa una doula della morte. Cosa significa e perché ha fatto questa scelta Achille Lauro e l’evento segreto a Roma. L’invito ai fan per stasera: «Posti limitatissimi» Pino Insegno e l’amico che lo ha tradito, il ritorno su Rai1: «Rubò 70mila euro, non navigo nell’oro: so chi è e come si chiama» – Il video Antonino Cannavacciuolo: «La cucina italiana? Non esiste.🔗 Leggi su Open.online

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