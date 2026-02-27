La destra lo chiama Stabilicum ma è il nuovo Porcellum

La maggioranza ha presentato ieri sera in Parlamento il nuovo testo della legge elettorale, dopo aver raggiunto un accordo nei giorni scorsi. La proposta, già ribattezzata con un soprannome, ha suscitato molti commenti tra le forze politiche. La discussione si svolge in un clima di tensione e attesa, mentre si aspetta il via libera definitivo in Parlamento.

La maggioranza ha depositato ieri sera al Senato e alla Camera il testo della riforma elettorale preannunciata nei giorni precedenti, su cui era stata annunciata l'intesa ieri mattina al termine di una maratona notturna tra gli sherpa. Nelle ore centrali della giornata è arrivato un via libera di massima dai quattro leader (Meloni, Salvini, Tajani e Lupi) a un testo che, una volta bene analizzato, induce a pensare al vecchio Porcellum, la legge Calderoli del 2005, non solo nell'impianto ma soprattutto nella logica.

È nato lo "Stabilicum", ma per Matteo Ricci (Pd) è «un delirio incostituzionale peggio del 'Porcellum'»ANCONA – L’europarlamentare marchigiano Matteo Ricci del Partito Democratico è stato tra i primi a criticare fortemente lo “Stabilicum”.

Ghali e quei ragazzi che la destra chiama maranzaGhali è tecnicamente un maranza, per usare l’orrendo termine dispregiativo coniato per indicare gli italiani di seconda generazione, figli di immigrati, ed è di questo che vorrei parlare qui: di ... repubblica.it

Nuovo intesa sulla legge elettorale e nuovo osceno congegno elettorale: niente preferenze. Destra, sinistra, Rosatellum o “Stabilicum” (l’ultimo orribile parto onomastico è questo) i partiti vogliono continuare a decidere loro al posto nostro. #meloni x.com

Scusate ma…chiamare questa legge elettorale STABILICUM e’ una barzelletta dopo 4 anni di governo Meloni blindato (siamo alla fiducia numero 110). Chiamatela con il suo nome: PAURELLUM facebook