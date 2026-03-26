Un cane è stato trovato legato a una pedana vicino a un canile, lasciato lì da qualcuno che non ha più intenzione di prendersene cura. La presenza dell’animale è stata notata da passanti che hanno segnalato la situazione alle autorità. La polizia ha avviato le indagini per identificare chi ha abbandonato l’animale e verificare le circostanze dell’abbandono.

È stato legato ingegnosamente a una pedana, affinché non potesse seguire chi lì lo ha lasciato per sempre. Abbandonato a se stesso, vicino l’ingresso del canile di Chieti, per non affrontare domande “scomode”. Nella giornata di mercoledì 25 marzo, un cagnolone magro, senza peli in vari punti del corpo, non curato e con collare logoro, è stato ritrovato dai volontari del rifugio cittadino. Pur restando diffidente, ha accettato di buon grado il cibo messo a disposizione. Nonostante il tradimento subito e l’inferno vissuto, ha comunque tentato di instaurare un minimo rapporto di fiducia. Dopo la prassi sanitaria, è tornato in canile. Ora starà ai volontari e al cane stabilire un rapporto per superare la diffidenza, per seguire la strada verso la salvezza. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Ennesimo abbandono vicino al canile: cane legato a una pedana

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