Nella notte tra il 14 e il 15 aprile 2026, a Cancello ed Arnone, un uomo di 33 anni ha tentato di lanciarsi da un ponte. L’intervento di alcune persone sul posto ha permesso di salvarlo prima che potesse precipitare nel vuoto. La polizia e i soccorritori sono intervenuti subito dopo, portando a termine le operazioni di salvataggio. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Un uomo di 33 anni, cittadino albanese, è stato salvato durante la notte tra il 14 e il 15 aprile 2026 dopo aver tentato di lanciarsi da un ponte a Cancello ed Arnone. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e del personale sanitario ha evitato l’esito fatale della vicenda, portando il giovane presso la struttura ospedaliera di Aversa per ricevere le cure necessarie. L’intervento dei soccorsi nella notte casertana. Le pattuglie dei Carabinieri e le squadre del 118 sono state mobilitate immediatamente dopo la segnalazione dell’allarme scattato presso il manufatto sopraelevato di Cancello ed Arnone. La tensione che ha caratterizzato le...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Notte di tensione a Cancello ed Arnone: 33enne salvato dal vuoto

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