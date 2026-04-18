Il concerto di Ye in Polonia è stato cancellato dopo che il Ministro della Cultura ha condannato le sue dichiarazioni antisemite, affermando che non si può considerare tutto come semplice intrattenimento. La decisione si aggiunge alle altre cancellazioni del tour europeo dell’artista, che sta subendo ripercussioni a causa delle sue esternazioni. La situazione evidenzia come le conseguenze delle dichiarazioni pubbliche possano influenzare gli eventi programmati.

Il peso delle conseguenze delle sue esternazioni antisemite si fa sempre più greve sulle spalle di Ye ( Kanye West ) e sul suo tour europeo, che continua a perdere date. Lo show previsto a Chorzów, in Polonia, è stato cancellato: un rappresentante dello Stadio della Slesia, dove il rapper avrebbe dovuto esibirsi il 19 giugno, ha confermato venerdì che «il concerto non avrà luogo». «Informeremo l’organizzatore entro poche ore», ha aggiunto il rappresentante in una dichiarazione. «I nostri avvocati stanno preparando una lettera in merito». Anche Reuters ha riportato la notizia dell’annullamento del live, citando le parole del direttore dello...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cancellato il concerto di Ye in Polonia, dopo la condanna del Ministro della Cultura: «Non possiamo fingere che si tratti solo di intrattenimento»

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