Campo largo compatto su Michele Sodano i progressisti si ritrovano | Agrigento è pronta a cambiare
Nelle ultime ore, le forze dell’area progressista si sono riunite al Circolo Empedocleo, ad Agrigento, per confermare il sostegno a Michele Sodano come candidato alle prossime elezioni. La riunione si è svolta a pochi giorni dalla presentazione delle liste e ha visto la partecipazione di rappresentanti di diversi partiti e movimenti, che hanno deciso di unire le proprie forze in vista delle imminenti consultazioni elettorali.
Il campo largo si ricompatta e sceglie senza esitazioni Michele Sodano. Ad Agrigento, a pochi giorni dalla presentazione delle liste, tutte le forze dell’area progressista si sono ritrovate al Circolo Empedocleo, a pochi passi dal palazzo municipale, per ribadire pubblicamente il sostegno al.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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