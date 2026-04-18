Campo largo compatto su Michele Sodano i progressisti si ritrovano | Agrigento è pronta a cambiare

Nelle ultime ore, le forze dell’area progressista si sono riunite al Circolo Empedocleo, ad Agrigento, per confermare il sostegno a Michele Sodano come candidato alle prossime elezioni. La riunione si è svolta a pochi giorni dalla presentazione delle liste e ha visto la partecipazione di rappresentanti di diversi partiti e movimenti, che hanno deciso di unire le proprie forze in vista delle imminenti consultazioni elettorali.