Campi boe minaccia per il turismo alle Tremiti Santoro | Distanze eccessive da spiagge grotte e cale

L’installazione dei campi boe alle Tremiti ha sollevato preoccupazioni tra gli operatori turistici, che evidenziano come le distanze tra queste strutture e le principali spiagge, grotte e cale possano rappresentare un ostacolo per l'afflusso dei visitatori. Con la stagione estiva ormai vicina, le decisioni sul posizionamento delle boe sono al centro di discussioni tra chi gestisce le attività legate al turismo nell’area.

Il presidente tremitese della Lega Navale Italiana, Antonio Santoro, ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella Campi boe e ripercussioni sulla stagione turistica ormai alle porte: due facce della stessa medaglia che preoccupano gli operatori del settore delle Isole Tremiti. Una scadenza ormai prossima mentre si susseguono - senza nulla di fatto - incontri e preoccupazioni. Antonio Santoro, presidente locale della Lega Navale Italiana, ha chiesto l’intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La missiva è stata inviata al presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, al ministro per l’ambiente,... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Campi boe minaccia per il turismo alle Tremiti, Santoro: "Distanze eccessive da spiagge, grotte e cale" Articoli correlati Ormeggio più sostenibile nell’Area marina protetta: finanziati cinque campi boePORTO CESAREO – La Regione Puglia ha finanziato la realizzazione di cinque campi boe per organizzare in maniera disciplinata l’ormeggio delle... Lotta alle spiagge libere in Campania, il report delle bellezze da liberareC’è grande fermento intorno alle lotte dei cittadini, sempre più appoggiati dai politici locali, per la liberalizzazione delle spiagge, per la...