Campionati Italiani nuoto 2026 oggi | orari 18 aprile tv programma streaming big azzurri in gara

Oggi a Riccione si svolge l’ultima giornata dei campionati italiani di nuoto del 2026. La competizione si è aperta nei giorni scorsi e si concluderà con le gare di questa mattina, trasmesse in diretta streaming e su alcune emittenti televisive. Numerosi atleti italiani si sono confrontati in diverse discipline, con gli ultimi appuntamenti in programma per questa giornata.

Oggi, sabato 18 aprile, andrà in scena a Riccione l’ultima giornata dei campionati italiani 2026 di nuoto. Nella piscina romagnola un day-5 che andrà a definire non solo l’elenco dei vincitori dei titoli tricolori. In palio ci sarà anche la qualificazione per gli Europei di Parigi, in programma dal 10 al 16 agosto, evento clou della stagione. Campionati in cui le sorprese non sono mancate, nella necessità di dare il via a un ricambio generazionale. Ne aveva parlato il direttore tecnico Cesare Butini alla vigilia. Da questo punto di vista, alcune gare hanno seguito in scia le sue considerazioni. A questo proposito, con curiosità saranno da seguire i 400 misti, vista l’assenza di Alberto Razzetti, che ha deciso di spendersi in altre specialità.🔗 Leggi su Oasport.it

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