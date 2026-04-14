Campionati Italiani nuoto 2026 oggi in tv | orari 14 aprile programma streaming big azzurri in gara

Oggi, martedì 14 aprile, si tengono a Riccione le gare dei campionati italiani di nuoto 2026. La manifestazione vede impegnati numerosi nuotatori italiani, tra cui alcuni atleti di spicco del team nazionale. Le gare sono trasmesse in diretta televisiva e disponibili anche in streaming. La competizione si svolge in diversi impianti della città, con le prove che continueranno nei prossimi giorni.

Oggi, martedì 14 aprile, prenderanno il via i campionati italiani di nuoto 2026 a Riccione. Nella piscina romagnola si prevede un day-1 interessante in cui, oltre alla conquista dei titoli, sarà interessante annotare gli atleti che staccheranno il biglietto per gli Europei 2026 a Parigi, evento clou di questa stagione. La rassegna continentale per il nuoto in vasca è prevista dal 10 al 16 agosto. LA DIRETTA LIVE DEI CAMPIONATI ITALIANI DI NUOTO ALLE 10.00 E ALLE 18.00 Un day-1 in cui saranno i 50 dorso a dare il via alle danze. Thomas Ceccon non ci sarà, dopo essersi disimpegnato piuttosto bene in Cina. A prendersi la scena saranno, quindi, Michele Lamberti, Lorenzo Mora e Francesco Lazzari.🔗 Leggi su Oasport.it

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Campionati Italiani nuoto 2026 oggi: orari 14 aprile, tv, programma, streaming, big azzurri in garaOggi, martedì 14 aprile, prenderanno il via i campionati italiani di nuoto 2026 a Riccione.

Calendario Campionati Italiani nuoto 2026: programma, orari, tv, streamingDa domani al 18 aprile i campionati italiani di nuoto 2026 terranno banco nell’impianto di Riccione.

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