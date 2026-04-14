Campionati Italiani nuoto 2026 oggi | orari 14 aprile tv programma streaming big azzurri in gara

Oggi, martedì 14 aprile, a Riccione si svolgono i campionati italiani di nuoto 2026. La competizione comprende diverse discipline e si svolge in una piscina coperta. Le gare iniziano nel primo pomeriggio e coinvolgono numerosi atleti italiani di rilievo. La manifestazione sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming online. Tra i partecipanti ci sono alcuni dei nuotatori più noti del panorama nazionale.

Oggi, martedì 14 aprile, prenderanno il via i campionati italiani di nuoto 2026 a Riccione. Nella piscina romagnola si prevede un day-1 interessante in cui, oltre alla conquista dei titoli, sarà interessante annotare gli atleti che staccheranno il biglietto per gli Europei 2026 a Parigi, evento clou di questa stagione. La rassegna continentale per il nuoto in vasca è prevista dal 10 al 16 agosto. Un day-1 in cui saranno i 50 dorso a dare il via alle danze. Thomas Ceccon non ci sarà, dopo essersi disimpegnato piuttosto bene in Cina. A prendersi la scena saranno, quindi, Michele Lamberti, Lorenzo Mora e Francesco Lazzari. Nei 400 stile libero Marco De Tullio e Alessandro Ragaini sono i più attesi, mentre negli 800 stile libero donne ci si aspetta il consueto assolo di Simona Quadarella.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Campionati Italiani nuoto 2026 oggi: orari 14 aprile, tv, programma, streaming, big azzurri in gara Calendario Campionati Italiani nuoto 2026: programma, orari, tv, streamingDa domani al 18 aprile i campionati italiani di nuoto 2026 terranno banco nell’impianto di Riccione. Mondiali short track 2026 oggi in tv (14 marzo): orari, programma, streaming, italiani in garaOggi, sabato 14 marzo, seconda giornata di gare dei Mondiali 2026 di short track a Montreal (Canada). Argomenti più discussi: Calendario Campionati Italiani nuoto 2026: programma, orari, tv, streaming; Assoluti Unipol 2026. Elenco iscritti. Al via 687 atleti.; La Guida Completa Agli Assoluti 2026: Tutti I Link E Le Info Utili Per Seguire L’Evento; NUOTO, ASSOLUTI DI RICCIONE 2026: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI PER SEGUIRE LE GARE. Nuotatori siciliani a Riccione: fondo giovanile e campionati italiani assoluti Dopo i Criteria Nazionali Giovanili atleti della Swimblu e dell'Unime impegnati allo Stadio del Nuoto. Con loro anche il messinese Marchello in cerca di medaglie... facebook Cembra (TN): ai campionati italiani doubles mix di curling belle prestazioni per gli atleti dell’ #AeronauticaMilitare. Titolo italiano per l’Av. Capo Simone Gonin con Giorgia Maurino, e medaglia d’argento per il 1º Av. Sc. Alberto Pimpini con Rachele Scalesse x.com